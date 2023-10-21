週六晚上英超默西賽德郡德比，利物浦主場迎戰艾佛頓。目前利物浦積分榜上以10分的優勢領先艾佛頓，加上本賽季英超主場已是取得三連勝，看好利物浦本輪能擊敗艾佛頓。

【足球-英超】[艾佛頓@利物浦][10/21(六)19:30][編號 544]

利物浦本賽季整體表現優於預期，不過在國際比賽日前的聯賽被布萊頓以2：2追平，連續2輪不勝小低潮。然而利物浦主場攻力強大，3次英超主場平均每場攻進3球，同時最少淨勝2球，5名前鋒：路易斯·迪亞斯(Luis Díaz)、科迪·加克珀(Cody Gakpo)、迪奧戈·若塔(Diogo Jota)、達爾文·努涅斯(Darwin Núñez)以及穆罕默德·薩拉赫(Mohamed Salah)實力平均，各自最少已有2顆進球，薩拉赫攻進5球是隊內神射手，更有4次助攻同樣全隊之首。

利物浦在安菲爾德球場(Anfield Stadium)對陣艾佛頓優勢十分明顯，最近10場各項賽事的交鋒取得8勝1平1敗，對比近幾個賽季兩隊成績，這場默西賽德郡打比是兩個檔次的較量。利物浦攻擊線只要穩定發揮，主場應可取勝。

艾佛頓最近2個賽季都是驚險保級成功，本賽季8戰暫時只得7分。進球端效率低，在場均16.6次的射門當中只得1.13顆進球。上場比賽艾佛頓找回勝利感覺，主場以3:0擊敗伯恩茅斯，阿卜杜拉耶·杜哥尼(Abdoulaye Doucouré)等3位球員都有斬獲，這是近4場各項賽事取得的第3場勝利。

然而防守卻是艾佛頓的主要問題，本賽季3場作客賽事都有丟球。這項數據對艾佛頓不太有利，畢竟最近2次作客利物浦都是以0:2落敗，同時已是連續3次對賽都無法取得進球。艾佛頓本場德比絕對不被看好。

推薦：不讓分 (國際米蘭)

週六深夜意甲杜里諾主場迎戰國際米蘭。杜里諾已遭遇連場不勝，反觀國際米蘭則取得3仗各項賽事不敗走勢，雙方近年交鋒往績呈一面倒之勢，各方面均佔優的藍黑軍團此行勝眷在握。

【足球-義甲】[國際米蘭@杜里諾][10/22(日)00:00][編號 752]

杜里諾上個月在熱那亞和沙勒尼塔納身上取得聯賽兩連勝，可惜衝擊三連勝無果，最近1次錄得聯賽三連勝已是4年前的事。上一輪作客不敵尤文圖斯之後，杜里諾已連續4輪比賽不勝，其中最近3輪更是一球未進，攻擊手內馬尼亞·拉多尼奇(Nemanja Radonjić)狀態十分低迷。另外防守問題也變嚴重，賽季初前4輪比賽有3場能夠保持不丟球，反觀最近4輪卻有3場都被對手攻破大門，這數字跟後防線遭遇傷病潮有關，主力中衛佩爾·舒爾斯(Perr Schuurs) 和 亞歷山德羅·布尼奧諾(Alessandro Buongiorno) 都因傷不能上陣。本輪面對擁有義甲最強火力的國際米蘭，杜里諾的後防壓力之大可想而知。

豪取意甲五連勝開局的國際米蘭受到歐冠聯的開打影響，導致最近3輪聯賽只得1勝1平1敗的戰績，排名亦因此被AC米蘭反超，現時暫列次席。所幸的是，藍黑軍團在歐冠聯賽場表現理想，目前2輪分組賽過後錄得1勝1平，晉級形勢良好。

國際米蘭聯賽戰績出現波動原因在於防守端專注力下降，過去3輪聯賽2場都丟2球，與前5輪合計只丟1球的防守表現落差太大；不過，藍黑軍團的進攻表現依然理想，目前每場都有破門紀錄，平均每場進球有2.63顆。前鋒 勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)是國際米蘭的進攻王牌，這位阿根廷射手目前以10個進球遙遙領跑義甲射手榜，同時回顧他生涯10次面對杜里諾也能交出4進球2次助攻的成績，馬丁內斯 將是藍黑軍團此行爭勝的最大保障。