本週六晚英超曼聯主場迎戰布倫特福德，紅魔鬼連續第四個主場比賽，前面2場聯賽和1場歐冠都落敗，曼聯希望能在布倫特福德身上找固勝利的軌道。推薦：不讓分 (曼聯)

【足球-英超】[布倫特福德 @ 曼聯][10/07(六)22:00][編號 513]

曼聯上賽季展現出復甦蹟象，最後排名第三取得了歐冠資格，並在本賽季以挑戰曼城為目標。但過了7輪比賽僅取得3勝4敗排名第十位，距離預期相當之遠。紅魔鬼於聯賽4場敗仗分別的對手是熱刺、兵工廠、布萊頓和水晶宮，除了水晶官其他都是爭冠分子，也說明了曼聯跟前段球隊的實力距離。而歐冠的賽場曼聯和拜仁、加拉塔薩雷是打得不分上下，落敗算是怪運氣不佳。

曼聯球員實力不用質疑，隊長布魯諾·費爾南德斯 (Bruno Fernandes) 無疑是曼聯進攻核心，本賽季已取得2顆英超進球，他有進球的比賽曼聯全數取勝，是球隊的福將。此番面對排名低於己隊的布倫特福德，曼聯有機會一洗頹氣。

布倫特福德上賽季打到了中上游位置，本賽季原目標放在歐戰資格上，但殘酷的事實是聯賽目前僅有一場戰勝過富勒姆，爭勝力不如預期。布倫特福德過去4場各項賽事輸掉3仗，雪上加霜的是過去2次到訪奧脫福全數落敗並一球未進，在曼聯主場氛圍下，布倫特福德將面臨巨大壓力。隊內目前傷兵滿營，前鋒伊萬·托尼Ivan Toney 被罰停賽；域高·亨利(Rico Henry)和邊鋒 米基·丹斯加特(Mikkel Damsgaard) 等多位球員因傷缺陣，內憂外患劣勢之下布倫特福德實在不能樂觀。

同時間西甲這邊皇家馬德里主場迎戰奧薩蘇納。皇馬本賽季聯賽整體發揮穩定，目前積分榜領先，本場對上對賽成績較差的對手相信能繼續奏響凱歌。推薦：讓分 (皇家馬德里 (-1))

【足球-英超】[奧薩蘇納 @ 皇家馬德里][10/07(六)22:15][編號 763]

本賽季皇馬開局強勢，取得7勝1敗，暫時以1分優勢力壓巴塞隆納。皇馬在歐冠也有不錯成績，週中的比賽逆轉義甲冠軍拿坡里，暫在分組排名第一，晉16強淘汰階段佔有優勢。賽季目前能有如此可觀表現，億元新援裘德·貝靈漢 (Jude Bellingham) 居功至偉，夏天從多特蒙德加盟的年輕中場各項賽事已經為皇馬上陣9次，交出8顆進球以及 3次助攻 的漂亮成績單，當中不乏關鍵進球，效率之高讓皇馬感歎物有所值，本賽季歐洲頂級聯賽當中風頭蓋過前隊友 厄林·哈蘭德(Erling Haaland)，球迷相信有他皇馬未來多年都能保持頂級競爭力。

皇馬本場最大優勢是主場作戰，前3個聯賽主場全數勝出，信心保證。雖然這3個主場都有2個入球，但都有給對手破門；幸好最近2場聯賽都實現了零封，可以看出皇馬防守有在調整當中，面與實力較弱隊伍時需要保持足夠專注度，和奧薩蘇納的較量全取3分應沒有太大鞋度。

奧薩蘇納升級重返西甲後都處在中下游位置，上賽季取得第七名已經是破天荒，而本賽季止步歐協聯附加賽第四圈。開季前8輪，奧薩蘇納成績只屬一般，敗於巴塞、馬體會屬於非戰之罪，其他拿下了3場勝利目前排在積分榜中間區域。較為不利奧薩蘇納本場又遇上強勁對手，皇馬絕對是多年難以翻越的大山，2011-12賽季以來，雙方各項賽事交鋒過19次，奧薩蘇納贏不了外同時戰敗率超過7成。2004年4月之後17次奧薩蘇納作客面對皇馬也是未贏過，輸掉14次之多，可以預料這次出征失分可能性極大。