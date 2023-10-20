今天晚上深夜時份德甲比賽多特蒙德主場迎戰文達不來梅。不來梅聯賽積分只有個位數，相距多特蒙德11分之多，最近更處於連敗走勢中，文達不來梅本場機會甚微。

【足球-德甲】[文達不來梅 @ 多特蒙德][10/21(六)02:30][編號 707]

多特蒙德上賽季痛失冠軍十分可惜，痛定思痛之下本賽季立志要捲土重來。7輪比賽之後大黃蜂取得5勝2平得17分躋身前四位置，和前三位隊伍分差甚微，繼續向冠軍之路進發。雖然多特蒙德需要雙線作戰，但絲毫不減聯賽的戰力，剛剛連續4輪德甲都取得勝仗，每場平均攻進3球之多，尼克拉斯·菲爾克魯格(Niclas Füllkrug)、馬可·羅伊斯(Marco Reus) 以及 祖利安·利耶臣(Julian Ryerson)等都有取得進球，當中不少人都不止1顆進球。此外，多特蒙德本賽季德甲4場的主場比賽取得3勝1平，進球數是丟球數2倍，他們在西格納伊度納公園球場中都表現得攻守平衡。本仗迎戰連敗之師文達不來梅，多特蒙德可以再下一城。

文達不來梅本賽季以2連敗開局，雖然此後有2次主場比賽勝出，但近期2連敗又從回低谷，當中所負對手還包括升班馬 達姆施塔特，可見球隊狀態有多壞。文達不來梅本賽季當中2場的勝仗都是在主場收獲，但作客卻連戰連敗，不僅是德甲最差之外，平均每場丟球達到3顆以上。不過值得一提的是，文達不來梅最近的5輪聯賽每場平均有2球或以上進球，斯塔格(Jens Stage)、賈斯汀·內馬(Justin Njinmah) 以及 馬爾文·杜克施(Marvin Ducksch) 陣中各前鋒都有進球，進攻算是一定水準，問題在於防守端。雙方最近5次對賽，文達不來梅輸掉4場，客軍應該都逃不過戰敗的結果。

推薦：不讓分 (奧薩蘇納)

同樣週六凌晨，西甲賽事奧薩蘇納將會主場對上格拉納達，主隊到目前為止仍沒有在主場取得勝仗，同樣對手格拉納達本賽季作客未嘗一勝，考慮到大家近況都不理想，此番對話各取1分合情合理。

【足球-西甲】[格拉納達 @ 奧薩蘇納][10/21(六)03:00][編號 735]

奧薩蘇納本賽季作客成積比在主場較佳，在9輪比賽之後奧薩蘇納一共取得10分積分，當中有9分是在客場取得。而主場的賽事當中進攻端表現特別差，每場平均只得 0.25 個進球。不管是安迪·布迪彌爾(Ante Budimir)，還是魯本·賈西亞 (Rubén García)，都需要拿出更好的表現。奧薩蘇納最近4輪比賽1勝1平2敗，當中唯一勝仗是排名下游的阿拉維斯。考慮到奧薩蘇納近3次交手格拉納達均能保持不敗，奧薩蘇納即使主場發揮糟糕亦有望保持不敗。

格拉納達本賽季整體發揮同樣十分糟糕，前9輪只能取得1場勝利，聯賽前6場甚至只得1勝5敗。最近3場格拉納達情況有所改善，已經接連3場不輸，雖然仍沒有取得勝利，但避免了接連出現失利所帶來的士氣打擊。上輪面對巴塞是關鍵點，格拉納達憑藉 拜仁·沙拉哥薩 (Bryan Zaragoza) 的梅開二度，成功追平對手，這場打平巴塞的比賽大大提升了的士氣。

拜仁·沙拉哥薩聯賽進球數已經達到了5球，如格拉納達能提升後防強度，藉著場均1.67個進球的攻擊火力，戰績應該能更進一步。不過球隊本賽季作客成績特別差，4場客場僅1平3敗，本次作客奧薩蘇納，格拉納達能夠全身而退已算完成任務。