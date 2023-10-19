美國職籃NBA2023-24球季即將於台灣時間10/25正式開戰！國外知名運動數據網站ESPN評比預測未來賽季各隊的綜合表現，讓我們來看看ESPN專家們眼中的前3名是哪些球隊吧！

第1是綠衫軍波士頓塞爾提克，塞爾提克陣中的雙箭頭布朗(Jaylen Brown)和塔圖姆(Jayson Tatum)正值當打之年，攻守全面的雙星過去兩年分別帶領綠衫軍闖進總決賽以及分區冠軍賽，距離總冠軍都僅有一步之遙，新賽季簽下哈勒戴(Jrue Holiday)與波辛基斯(Kristaps Porzingis)戰力更升級，未來三年都是奪冠大熱門。

第2是丹佛金塊，上季冠軍金塊在未來的表現依舊很被專家看好，其最大的原因就是當今聯盟第一中鋒約基奇(Nikola Jokic)的進攻太過無解，出色的投籃手感配上靈活的禁區腳步與後衛般的傳球嗅覺，論禁區戰力金塊絕對是獨霸聯盟的存在。過去5季沒有任何一支球隊能夠順利連霸，維持上季奪冠核心陣容的金塊能否打破亂世局面順利連莊呢？

第3是令人意外的奧克拉荷馬雷霆，論球員潛力雷霆可能是聯盟最佳，除了25歲的超級王牌亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)以外，威廉斯(Jalen Williams)、霍姆葛倫(Chet Holmgren)和吉迪(Josh Giddey)都是不超過22歲且都被看好成為未來聯盟的頂級球星，彷彿回到10年前威少(Russell Westbrook)、杜蘭特(Kevin Durant)與哈登(James Harden)同隊的光景。只要加強防守和累積經驗，未來雷霆絕對有衝擊冠軍的本錢。

10/25(三)07:30金塊將在開幕戰碰上湖人，上季西區冠軍賽金塊把湖人橫掃出局，開季首戰看好金塊再下一城。塞爾提克10/26(四)07:00碰上尼克，兩軍實力有一定差距，預計塞爾提克可以讓分過盤，用較大的分差拿下比賽。同日08:00雷霆對戰公牛，喜歡高賠的朋友們可以瞄準潛力十足的雷霆不讓分勝。