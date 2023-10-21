JUMP BALL OF THE SEASON pic.twitter.com/y5CDMuxjBu — Golden State Warriors (@warriors) October 21, 2023

就在季前熱身賽最後一天賽程，今年選秀狀元文班亞馬21日面對勇士交出攻守俱佳表現，不僅貢獻19分，其中包含兩記三分球，更先後賞了威金斯、柯瑞與克雷湯普生等勇士主力火鍋，馬刺最後以122比117力挫勇士，也讓勇士吞下今年熱身賽唯一一敗(4勝)，接下來就看勇士在25日新球季開幕戰主場面對太陽表現了。

馬刺總教練帕波維奇與勇士總教練科爾開賽時刻意安排，柯瑞去跟文班亞馬進行跳球，替這場最終熱身賽製造話題，文班亞馬也在一開賽展現攻守兩端強勢表現，幫助馬刺很快取得領先優勢，打完上半場，馬刺72比63領先，文班亞馬半場15分、4火鍋。

儘管下半場一開始，雙方還用主力球員應戰，勇士總教練科爾卻率先在第三節還剩8分30秒，提前把先發主力全都換下休息，馬刺也很快跟著勇士換上替補，畢竟雙方都不想這麼快就把所有底牌亮出，馬刺最後也有驚無險留住今年熱身賽第3勝(2敗)。

受制於文班亞馬的防守壓力，勇士先發主力今天只有柯瑞得分上雙拿下11分，但他全場投11中2，含三分球投6中1，克雷湯普生也沒好到哪去，投13中3，含三分球投8中1，僅拿9分，威金斯投8中2、只得5分，勇士得分最高的反而是替補前鋒穆迪18分。