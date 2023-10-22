儘管隨著普爾被勇士交易到巫師，他跟「追夢」卓雷蒙格林去年爆發的訓練互毆風波也逐漸淡去，身為兩人的隊友史蒂芬柯瑞，近日接受《Ringer》記者莫達克訪問時仍然強調，到現在都很希望修復普爾與格林之間關係，柯瑞說：「因為人生苦短！」

「總是那麼希望著，」柯瑞表示，「但這是兩個成年人可以自己解決的事情，他們知道我們在這個問題上面的立場，以及我怎麼看待他們兩個，所以我有可能直接促進一些事情嗎？可能不會，但我絕對希望他們能在某個程度上相互見面，因為人生苦短。」

當莫達克詢問普爾有關卓雷蒙格林的問題，普爾的反應相當直接明瞭，「下個問題！下個問題！現在你應該知道我不會回答有關那個問題的任何事情。」看來普爾到現在還是無法化解自己心中對於格林的怨氣，甚至把自己被交易巫師怪在格林身上。

不過提到「浪花兄弟」，先前被交易到巫師後，還答應柯瑞與克雷湯普生前往灣區合練的普爾說：「我隨時可以給他們發簡訊或打電話，很明顯我是他們的球迷，我們一起訓練、一起經歷最高水準賽事，這是你永遠不會失去的經驗，我的離開就像小兄弟轉學了。」