「森巴軍團」巴西在世界盃資格賽1比1踢平委內瑞拉，招致外界批評，更讓巴西球迷憤怒的是身為國家隊主力的內馬（Neymar）、小維尼修斯（Vinicius Jr）、李察里森（Richarlison）比賽前一天還跑去和女人開趴廝混。足球記者Matheus Baldi爆料，其中一位女子在周五早晨才離開球隊飯店。

被邀請至派對的3位女子據稱都是「網美」，她們被球星邀請到庫亞巴（巴西城市）的豪華大廈裡，其中一位女子萊特西亞（Leticia Sogiro）自己承認釣上了小維尼修斯。

萊特西亞說：「我從4月就和小維尼修斯說過話了，他邀請我參加過很多派對，他請我去馬德里，我從沒有去見他。我們認識6個月了，現在他來到我的城市，我不能去找他？庫亞巴的某些人是笨蛋，滾開吧，我很好，這是一個我認識的男人，我們兩人都是單身，我不能和他在一起嗎？」

巴西被委內瑞拉逼和，中斷了南美資格賽史上最長的主場15連勝紀錄，委內瑞拉的奮戰讓他們保住一線希望，同時也被認為是巴西的警訊。阿根廷3戰全勝暫居榜首，巴西2勝1和居次。