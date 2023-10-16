陳奕迅（Eason）的「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會」近日於澳門一連舉辦9場，為暌違已久的澳門歌迷熱力開唱，包括〈2001太空漫遊〉、〈幸福摩天輪〉等30多首經典歌一一奉上；團隊此次也把「塵大館」展覽帶到當地，而陳奕迅即將發行新專輯《CHIN UP！》中的音樂夥伴林家謙，正是〈塵大師〉作曲人，林家謙趁這次到澳門欣賞演唱會之餘，特別挑選一日偷偷在「塵大館」閉館前簽到留念。
演唱會是耗費精力體力的工作，尤其對於Eason要連唱多場來說，一張舒適的床對補充能量非常重要。當酒店詢問Eason是否有特殊要求時，Eason表示需要一張「床褥不要太軟綿綿」的床。豈料第一晚，他覺得床硬得如同一塊大木板，由於他入住的是貝克漢設計的套房，翻來覆去睡不著的他在思考「貝克漢為什麼要設計睡床這樣硬，是不是運動員大多睡硬床？這樣對他們的腰會好一點，出賽時身體會更好」？
翌日早上他讓助手打電話諮詢酒店時，才發現並不是貝克漢刻意設計床硬，而是早前患腰傷入住的李克勤，請酒店提供一張很硬的床，以免腰患再發作影響演出，酒店聽到Eason的要求是不要太軟，以為他想跟李克勤一樣要非常硬的床，於是為他送上同一塊木板。在得知答案後，Eason哭笑不得，事後酒店為他換回正常床褥，他才得到真正安眠。
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