中華男足12日世界盃資格賽首戰東帝汶以4比0開出紅盤，雙方第二回合將於17日晚間7點於高雄國家體育場再次交手，這場賽事也將決定誰能晉級世界盃資格賽第二輪，今日兩隊參與賽前記者會，中華隊由Gary White總教練與隊長吳俊青出席，東帝汶則由總教練Park Sun Tae及隊長Filomeno出席。

中華隊總教練Gary White記者會上表示，中華男足順利完成第一階段任務，我們順利取得勝利，明天的比賽除了修正前場的錯誤外，也會提醒選手要更專注不能大意，目標就是晉級到下一輪資格賽，要大家記得披上國家隊戰袍的責任。

中華隊隊長吳俊青再次出席記者會，他也分享很高興拿下第一場，但還是要強調這是世界盃賽事，所有人都要專注在每一個細節，目標毫無疑問就是繼續往下一輪前進。

東帝汶總教練Park Sun Tae則表示，經過首場比賽，選手們學習成長了不少，希望第二場比賽選手們能調整好，把前場比賽經驗作為養分並演繹在明天的賽事中。

東帝汶隊長Filomeno說，「雖然輸了第一回合，但我相信第二回合，我們能夠做出反撲，勝負還很難說。」

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