成都世大運1日進入第6天，上午射擊資格賽，中華隊努力爭取決賽門票，不過男子10公尺空氣手槍、女子50公尺步槍三姿及女子25公尺手槍成績不盡理想，男子10公尺空氣手槍團體決賽則是1704分排名第6。

男子10公尺空氣手槍資格賽中華隊有吳承倫、林暐傑、黃維德出賽，最終林暐傑572分排名第17、吳承倫569分第20名、黃維德563分第34名都遭到淘汰，未能搶進只有8名選手可以參賽的決賽。

日前在女子10公尺空氣手槍為中華代表團爭取到銅牌的女將陳俞如，挑戰女子25公尺手槍資格則是慢射292分、速射274分，儘管慢射292分在參賽選手中排名第3，可惜速射無法維持較高排名，最終總分566分排名第19無緣決賽，未能再為代表團多爭取獎牌；女子50公尺步槍三姿宋諭婷則是跪姿379分、臥姿388分、立姿384分，總分1151排名第38未能爭取到決賽門票。

成都世大運中華射擊隊選手林暐傑出賽，可惜10公尺空氣手槍男子團體及個人賽無緣爭取獎牌。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）