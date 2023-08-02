2019年拿坡里世大運成為中華隊金牌庫的射擊隊，隨著今天10公尺空氣步槍與10公尺空氣步槍的混合團體賽落敗之後，結束了所有賽程，僅靠陳俞如在女子10公尺空氣手槍獲得1銅。

中華射擊隊上屆勇奪3金2銀1銅，其中光是不定向飛靶就進帳2金1銀，空氣手槍和步槍也有1金1銀1銅的亮麗表現。

這次中華射擊隊只參加10公尺空氣手槍和步槍兩項賽事，陳俞如在女子10公尺空氣手槍拿到銅牌，而備受期望的10公尺空氣步槍男將呂紹全和10公尺空氣步槍女將林穎欣都狀態不佳，兩人先在個人賽落敗，今日的混合團體賽依舊止步於資格賽。

下午進行的10公尺空氣手槍混合賽由吳承倫和劉恆妤聯手，兩人在資格賽合力射出568分，17個滿靶，排名第8晉級。

8強賽吳承倫在兩輪比賽中分別射出93與94分，劉恆妤則是91和94分，兩人合力射出372分，在8組選手中墊底，無緣闖進4強決賽圈。