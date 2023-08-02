成都世大運中華健兒努力為國爭光，同時也有不少選手在國際賽奮戰，羽球男雙組合李洋、王齊麟帶著日本羽球公開賽冠軍，轉戰本周超級500系列澳洲公開賽，2日首輪21比16、16比21、21比17擊敗馬來西亞組合陳蔚強、亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN），前進16強。

李洋、王齊麟上一站在超級750系列日本羽球公開賽終結23站賽事的冠軍荒，拿下自東京奧運奪金後、暌違2年的冠軍，吐了這段期間的悶氣，期待延續這份冠軍氣勢，能在澳洲雪梨進行的澳洲公開賽再度帶回佳績。

靠著750系列賽事冠軍積分加持，李洋、王齊麟本周男雙世界排名從18前進到14，超越本周持平第15盧敬堯／楊博涵，回到寶島首席男雙，希望能在巴黎奧運積分期再多爭取排名積分。

澳洲公開賽首輪打退馬來西亞組合，李洋、王齊麟下一輪對手仍是大馬組合，是大會第4種子王耀新／張御宇，兩方上一站日本公開賽也是在16強碰頭，當時「麟洋」力拚3局奪勝。

男單寶島一哥周天成面對從資格賽打進來的香港選手，首局7比21大比分差讓出，後兩局21比7、21比10晉級16強；王子維也是逆轉勝，15比21、21比14、21比7擊敗韓國全奕陳；蘇力揚21比12、21比12解決德國選手薛佛（Kai SCHAEFER）。