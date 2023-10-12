112學年度中等學校各項運動聯賽即將迎來新一季賽事，包含籃球、排球、足球、女壘4大競賽項目，其中國、高中籃球甲級聯賽資格賽10月18日率先開打，足球聯賽則從10月24日開踢，高中體總12日舉辦4大聯賽開賽記者會，並公布新學年度賽季「約好了 oh 球場見」年度口號。

高中體總表示，4大聯賽目前只有高中籃球甲級部分已經報名截止，總計112學年度HBL參賽隊伍男子35隊、女子18隊報名，而高中籃球甲級聯賽連續3年在花蓮舉辦資格賽後，112學年賽場移到桃園市，在健行科大、中原大學兩校體育館進行資格賽，籃球甲級報名球隊比去年40隊減少5隊，扣除8強直接晉級預賽，27隊要先參加資格賽決定晉級名單，27隊除了曾在105年學拿過乙級冠軍、來自台南的國立善化高中，其他都是老面孔，教練黃豫湘期待可以順利從資格賽突圍。

在12日開賽記者會上，高中體總除了呼籲球迷到球場為各校代表隊加油，也進行各類特別獎項表揚，包括110學年度聯賽特別補助款頒贈，補助新台幣1035萬元，藉由聯賽幫助更多包括籃球、排球、足球、壘球4個運動項目基層及偏遠地區球隊蓬勃發展，另外Babi寶貝國際急難救助計劃也提供100萬急難救助金，協助更多學生球員度過難關，讓大家專注賽場上，追求更好的成績與表現。

此外高中體總也表揚頒獎聯賽執教20年資深教練，以及為學生聯賽提供20年專業場邊播報的DJ「小謝哥」謝明宏，為現場增添溫馨氣氛。

112學年度中等學校運動聯賽，將從10月18日開打的HBL資格賽揭開序幕。（杜宜諳攝）