國際奧會於16日投票通過新增棒壘球、腰旗美式足球、板球、袋棍球、壁球等5項比賽項目，袋棍球正式成為2028洛杉磯奧運項目之一，繼1904及1908年後第三度登上奧運舞臺，無非為國際袋棍球發展的重大里程碑，袋棍球的熱血激情將透過奧運送入全球觀眾眼中！

袋棍球現於全球近百個國家發展，世界袋棍球總會（World Lacrosse）為了提升賽事觀賞性及推展的普及性，於奧運推出六人制，含五名球員及一名守門員。其快節奏、不間斷，並結合籃球戰術、足球的空間運用及美式足球的強力撞擊，比賽精彩激烈。

中華民國袋棍球運動協會於2014年成立，長期深耕在地選手培育，持續於全台各地學校推廣、辦理各級賽事，近年更積極舉辦民眾體驗活動。中華台北男女子代表隊近期全力備戰2025年資格賽，目標打入2028洛杉磯奧運賽場！

2024年為袋棍球在台發展10周年，明年10月將於台北田徑場舉行熱血表演賽，開放民眾體驗參與。