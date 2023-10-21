台南市21日晚上6時30分在大台南會展中心舉辦全運會開幕，蔡英文總統宣告全運會開始。（程炳璋攝）

台南市21日晚上6時30分在大台南會展中心舉辦全運會開幕，陳建仁致詞強調政府全力支持體育發展。（程炳璋攝）

2023年全國運動會21日晚間5時30分在大台南會展中心開始，蔡英文總統壓軸宣布全運會正式開始，提到台灣明年編列160億元體育經費，是2016年的2倍，展現中央政府支持體育發展。

全運會21日晚間開幕，行政院長陳建仁誇讚台灣選手在成都世大運與杭州亞洲陸續獲得佳績，在輕艇、柔道、拳擊、體操與圍棋成績都有歷史性突破。更在田徑、游泳、拳擊、射擊等項目成績取得進軍明年巴黎奧運的參賽資格。

他提及政府針對選手有系統的按照國際賽事培訓，挹注選手提升奪牌實力，並成立國家體育科學中心，提供選手有效精進的輔助訓練，作選手的後盾，承諾政府將盡最大力量支持體育發展，厚植台灣體育實力。

蔡英文壓軸登場，她表示看到台灣選手在世大運與亞運的拚勁，表現亮眼讓國人同感光榮。台灣已有10位選手成績可參加明年巴黎奧運，強調政府近年更加重視體育發展，明年編列的體育經費編列將是2016年的2倍。

這次有許多在國際奪牌的選手參加全運會，蔡英文表示，透過選手互相切磋，台灣體育實力將更強大，不論國際與國內競賽，政府都會持續作選手後盾。未來將延續世大運、亞運的經驗，陪伴選手站上世界舞台。

她感謝台南市與全運會籌備會除了提供免費賽事入場，更舉辦演唱會炒熱賽事，呼籲全民趁全運會賽程，一起到台南體驗賽事樂趣與人文風情，當場宣告全運會正式開始。