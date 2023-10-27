台北市體育健兒在杭州亞運、台南全國運動會努力爭取佳績，並在今年全運會以96金蟬聯總統獎，27日打鐵趁熱由臺北市政府體育局主辦、台北市體育總會承辦的「112年體育團體業務增能研習會」，提出未來的願景。

「112年體育團體業務增能研習會」於27日熱鬧登場，台北市基層各單項委員會和協會負責人共200多人齊聚一堂，各自提出未來的願景，會中台北市體育總會長葉林傳期許未來能跟台北市體育局做更緊密的合作之外，也期待將台北市的各委員會和協會都能連結在一起為基層體育發展創造更好的未來。

台北市體育健兒在杭州亞運、台南全國運動會努力爭取佳績，並在今年全運會以96金蟬聯總統獎，27日打鐵趁熱由臺北市政府體育局主辦、台北市體育總會承辦的「112年體育團體業務增能研習會」，期待透過課程、講座等多面向活動，依體育趨勢發展和各界需求，邀請國內外跨領域學者或專家及具有國際體育實務經驗的體育人士來共同分享，以期讓臺北市體育團體可以掌握體壇最新動態，累積專業知能並學習良好溝通合作的環境。

在今年杭州亞運中華代表團的19金20銀28銅中，有6金9銀9銅是設籍台北市的運動員獲得，26日剛落幕的台南全運會，台北市選手再獲得史上最多的96金79銀71銅成績，連4屆全運會拿下代表最高榮譽的總統獎，再度展現台北市運動選手的水準和實力，也代表了台北市基層體育團體的努力經營有成。

台北市政府體育局長王泓翔致詞時表示，除了杭州亞運、台南全運的台北市選手繳出佳績，台北大巨蛋27日也正式開箱，台北市政府體育局也完成新家，正式移至台北市田徑場啟用。

台北市體育總會長葉林傳則說，研習營的舉辦就是為了讓台北市體育團體未來能有更緊密的合作，他對未來台北市基層體育有階段性的規劃，「第一步就是把台北市體育團體都連結在一起，過去台北市有委員會也有協會，如今希望能透過總會的力量以及體育局的合作，整合所有台北市基層體育團體和運動中心的力量來推動全民運動，並為2025年雙北世界壯年運動會做好準備。」