台北市信義區國父紀念館周邊的建築物，由於受到《國父紀念館周圍特定專用區計畫》限制，專用區內建築物包含屋突在內的總高度不得超過60公尺為原則，導致周邊建築都更時無法將容積率有效使用，降低都更意願；對此台北市都市計畫委員會決議，要求台北市都市發展局再做分析後，下次會議再審。

國父紀念館在1972年竣工落成後，隨即在1978年擬定《國父紀念館周圍特定專用區計畫》，將國父紀念館周圍的計畫道路境界線向外50公尺的距離，或是以街道輪廓為原則，畫入「國父紀念館周圍特定專用區」範圍，區域內建築物高度不得超過35公尺

雖然後續在2004年放寬建築物為「包含屋突在內的總高度不得超過60公尺」，但近年民眾陳情建築物老舊有都更需求，卻因高度限制導致容積率無法有效使用，影響建築物都更改建權益，盼能解禁。

目前北市府已檢討刪除原都市計畫建築物高度管制規定，回歸《台北市土地使用分區管制自治條例》及相關法令辦理，但有委員認為南側仁愛路部分跟西側光復南路部分離國館比較遠，放寬較無意見，但離國館最近的東側逸仙路若一同解禁，恐會對市容造成負面影響。

北市都發局回應，已針對國館四周展開視覺模擬分析，最主要會被影響的面向是由南到北，不過由於北側有大巨蛋以及航高限制95.49公尺，國館正面景觀開闊，因此周邊的60公尺限高不會再影響國館立面的完整性。

台北市都委會主委、副市長李四川也直言國館限高是自己被反應最多的問題，他也回憶自己過去興建台北市議會廳舍時，就被限高35公尺內，「所以台北市議會才被蓋成一點氣派都沒有的樣子」。

李四川裁示，雖然多數委員都贊同取消限高60公尺，但國館東側確實確實有遭壓迫感較大的疑慮，請都發局對此再進一步做動態模擬，另外相關細部規畫也一併修正後，下次會議再做決定。