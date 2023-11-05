台北市民權西路一處新建工地今天（5日）中午12點半發生火災，導致1名15歲工人全身燒傷面積高達40％，台北市勞檢處表示，已勒令工地停工，由於工地沒有預防火災設備，將依法開罰3至30萬元罰鍰，如後續確認傷者未經代理人同意到工地工作，將依勞基法開罰2到30萬元罰鍰。

民權西路一處工地5日中午冒出黑煙，警消到場發現1名工人燒燙傷，包括後背、臀部以及大腿和手臂都有受傷，警消立即將傷者送醫，無生命危險。

警方初步了解，是現場工人以甲苯清洗物品，一旁工人正要抽煙，點燃打火機時造成起火，導致人員受傷，警消已經通知相關主管機關到場，並列入紀錄調查起火原因。

勞檢處主秘康水順表示，前往勞檢後，已先勒令地下室停工，送勞檢處復工計畫書，並審查合格之後才可以復工。另外因工地沒有設置預防火災所需設備，後續將依違反「職業安全衛生設施規則」第176條，裁處3至30萬元罰鍰。

康水順指出，該勞工是15歲，也會確認是否有經法定代理人同意，明天會找相關人員來勞檢處說明，若確定該童工沒有法定代理人同意即工作，將依違反《勞動基準法》46條，裁處雇主2到30萬元罰鍰。