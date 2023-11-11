為提供職災勞工一站式服務，職業災害預防及重建中心擬在高雄設立「重建之家」，目前已評估3地點，預估下次董事會將拍板定案，估計明年上半年啟動。

每年約有5萬名勞工遭受職業災害，推估需要接受服務的職災勞工超過5千人，但部分度個案來說，需要的服務較一般職能復健機構來的更高，未來成立的重建之家提供一條龍服務。

職業災害預防及重建中心執行長何俊傑表示，目前在高雄有3處評估設立，地點要交通便利、沒有嫌惡設施及內部空間足夠，「將服務最困難的個案」，且會提供醫療服務，因此程序會較謹慎，預估明年上半年啟用。

據職業災害預防及重建中心預算書指出，重建處明年預算達4000萬較今年的1600萬餘元增加許多，何俊傑坦言，確切投入的規模仍待董事會決定，但成立後希望每年提供100名個案服務，並透過人員、設備等提升效率，將以職業重建、職能重健及社會復建為主。

何俊傑今天參與「職業安全、健康與重建國際研討會」致詞時也說，職災勞工重返職場為漫長的工作，勞動部也指示要規劃完整的一站式服務，把重建的工作做到最好。