國際壯年運動總會(IMGA)執行長詹斯荷姆(Jens V. Holm)率領總會代表29日抵台，此次將訪問台灣5天，是台北市及新北市成功申辦2025雙北世界壯年運動會後，總會第2次來台訪視賽會籌辦進度，今(31)日台北市長蔣萬安、新北市副秘書長龔雅雯一同在台北市政府與詹斯荷姆會面，並宣布賽會將於2024年2月開放報名。

蔣萬安表示，2025雙北世壯運正值籌辦重要時期，今年年底將公告所有競賽項目與組別及競賽場館，明年1月將建立志工管理中心，2月開放賽會報名，並展開系列暖身賽。

他說，國際壯年運動總會對於2025雙北世壯運籌辦進度非常滿意，期間除安排總會參觀競賽場館外，也進行主、協辦城市觀光體驗行程，包含雙北便捷的大眾交通系統、北台灣的自然景觀及豐富的人文藝術等，相信2025雙北世壯運由臺北市及新北市攜手合作，必能成功打造亞洲第一場世界壯年運動盛會，讓所有參與者，享受運動帶來的樂趣。

新北市副秘書長龔雅雯也說，從2020年獲得賽會主辦權到現在，籌辦團隊密集與國際壯年運動總會就競賽規範、場館擇定及行銷宣傳等面向進行討論，去年荷姆及競賽總監莎曼沙海沃德(Samantha Hayward)來台走訪重點場館，同時我們也吸取總會辦理世壯運的寶貴經驗，提升整體賽會籌辦量能。

龔雅雯指出，2025雙北世壯運閉幕典禮將於淡水漁人碼頭舉行，相信一定會讓各國選手留下屬於2025雙北世壯運的美好回憶，2025年邀請全世界壯年朋友們到台灣，用運動與世界交朋友。

台北市體育局指出，2025雙北世壯運將朝向數位及永續賽會前進，明年2月開放賽會報名，將以賽會官方網站報名，目前報名系統及報名方案都進入最終確認階段，國際壯年運動總會於本次訪視進行報名系統測試，並前往開閉幕場地包含大巨蛋及新北漁人碼頭實地勘查，以了解開閉幕整體規劃及動線，就是為了讓所有參與者們2025年來到台灣感受雙北的熱情與活力。

台北市體育局表示，2025雙北世壯運將於2025年5月17日至30日舉行，在2024年2月啟動報名，賽會35種運動種類，其中9種同時含有帕拉組別，30歲以上個人即可報名，推廣終身運動，讓全民動起來，預估2025年將有近4萬名人員參加，一起準備和世界挑一場，賽會詳情請至2025雙北世壯運官方網站查詢。