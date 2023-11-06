新北市鄰長約22000餘人，協助里長替民眾做第一線的13項行政工作，包含高風險家庭通報等，但新北市議員卓冠廷發現，新北鄰長交通補貼每月僅1500元，要求新北加油，每月提高500元。新北市民政局長林耀長則說，會跨局處討論，評估是否可行。

新北市議會民進黨團今（6）日進行總質詢，卓冠廷提到，新北市鄰長有2萬餘，依新北市里長鄰長服務要點協助里長做包含高風險、與脆弱家庭通報、災害通報、社福急難救助等13項工作，但在交通補助額上，新北一個月僅有1500元，相較台北市等縣市都低，是六都中倒數第二，僅贏過台南市。

卓冠廷說，其實新北鄰長協助里長過程有非常多辛苦之處，另外也有不少鄰長對此有怨言，質疑新北市若是因為預算問題，新北市前市長朱立倫任內卻調整了兩次，要求民政局應檢討加油，討論鄰長每月交通補助部分提升500元。

林耀長說，考量預算部分，若每位鄰長每月交通補助提升500元，新北市一年預算就需編列1億餘，對於新北市的財源狀況是個問題，由於各縣市都有重點市政的施行部分，新北則是對於社福預算部分逐年增加，會再做滾動式檢討，與財政局、主計處討論，一個月內給報告。