海洋委員會海洋保育署今天藉由海洋大學舉辦外籍漁工足球賽活動，透過發放宣導毛巾宣傳海洋環境保護意識，期待傳達「垃圾不落海」觀念予現場200多位參賽的外籍漁工，促使他們更加關注自己日常工作中的行為對環境造成的影響。

海保署提到，根據2022年漁業年報統計，我國境外及境內僱用外籍船員總人數逾3.4萬人，其中以印尼、菲律賓及越南3國漁工為大宗，因此特別將宣導毛巾上的標語「海潔淨，漁前進」翻譯成印尼文、英文及越南文，讓漁工們能透過熟悉的語言瞭解垃圾不落海的理念及保護海洋的重要性。

海保署說明，外籍漁工由於大多不熟稔中文，加上生活作息須配合漁船作業，使政府對其宣導的難度大大提升，因此藉由台灣海洋大學每年舉辦外籍人士足球賽的傳統，順勢向漁工們宣導潔淨海洋理念，除了增加宣傳效益外，也期待將保護海洋環境的理念傳達給在第一線工作的漁工們。

海保署強調，保護海洋環境是生活在台灣島上每位人民的責任，此次活動感謝海洋大學及新事社會服務中心協助，未來將持續針對外籍船員進行海洋環境保護宣導，共同維護我國海域環境。