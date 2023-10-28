國民黨總統參選人侯友宜28日參訪後壁區「台灣蘭花生技科技園區」，欽佩台灣蘭花的高科技栽培技術，稱讚是台灣外銷的隱形冠軍，形同是農業護國神山，政府應投入更多資源扶植這項產業。

侯友宜參觀蘭花栽培企業，他表示，台灣農業經過產業升級、企業化，現已能自動化生產，在全世界有高度競爭力，是難得的傲人成就。這項產業規模其實可以越做越大，吸引更多生物科技人才投入，擴大市場規模。

業者趁機向侯友宜建議，包括園區內用地的適用法規、備用水供應方案、廢棄物處理回收等問題，都希望農業部給予相關補助及輔導資格。侯友宜認為，中央政府必須做好中、長期的規劃，盡量鬆綁法規，以利扶植產業升級。

侯友宜表示，台灣生技產業應爭取加入RCEP、CPTPP等區域貿易組織，才有足夠的競爭力面對國際市場的挑戰。

世茂農業董事長李文泰表示，期待侯友宜當選總統後，能夠更加關心台灣蘭花產業，為業者注入力量衝擊國際市場。

許多業者為求提升蘭花培植的技術及競爭力，已投注大量心血，他們向侯友宜表示，盼政府能像幫助台積電一樣，扶持蘭花科技產業，有了穩定產業環境，才有能力跟外國競爭。業者會後贈送侯友宜以奈米技術噴染成的「國旗友誼蘭花」，獻上選舉祝福。