【全程字幕】國民黨新方案曝！柯文哲「一理由」拒絕 喊：誤差範圍內「贏也願當副手」 @ChinaTimes

藍白整合關鍵時刻，民眾黨總統參選人柯文哲今表示，今日是國民黨總統參選人侯友宜提出的最後期限，他仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。柯表示，「我也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。」

柯文哲強調，「在民意前，我們必須謙卑，而科學、公平、公正的制度仍是我的底線。避免黑箱密室、分贓政治，才能讓人民看到改變與希望，我相信，也才能為台灣找到最好的出路。」