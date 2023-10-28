乾癬是一種自體免疫疾病，國內約有20萬名患者，其中2到3成為中重度患者，可經臨床醫師評估申請健保給付使用生物製劑治療。儘管健保署已於2021年5月擴增乾癬相關用藥給付條件，也就是所謂的「免下車條款」，但醫師指出，實際執行面上仍有爭議，近年仍有患者被健保核退、陷入病灶復發的窘境，相對於中、韓等國不需停藥，台灣的給付條件的確比較特別。

36歲的小鈺在大學時發病，起初醫師以為只是脂漏性皮膚炎，病灶從頭皮長到身體，輾轉求醫才診斷為乾癬。由於當年治療藥物有限，加上患病面積未達健保資格，一開始的療程只採藥膏、照光等傳統治療，後來醫師建議她改採自費用生物製劑治療，雖病況明顯好轉，但在經濟考量下，她仍改回消極治療，後來病況時好時壞，嚴重時常會曬傷、皮膚嚴重發紅，更出現膿疱性乾癬、下肢水腫等共病，晚上根本無法睡好。

有時候全身癢痛感難耐，小鈺會忍不住搔抓，直到病灶處都流汁、滲出血水，才後悔地擦藥膏補強或住院治療。惡性循環下，乾癬面積越來越大，有時連全身、頭皮、整張臉都能看見紅腫乾屑，病灶更曾從耳朵往外延伸2至3公分，甚至導致掉髮。

後來小鈺再度曬傷而轉院治療，經主治醫師判定應符健保資格，並協助申請到生物製劑，由於治療效果不錯，受醫師推薦加入新藥臨床實驗，但約6年計畫結束、回歸生物製劑申請時卻被拒絕2次，直到病況又明顯惡化後，才再度符合給付資格。

台灣乾癬協會今年針對505位乾癬患者進行問卷調查，其中「曾有被停藥經驗」的病友中，53％在3個月內就會出現乾癬症狀又變嚴重，且約4成病友認為會影響工作、兩性關係。

林口長庚醫院主治醫師黃毓惠表示，過去10年乾癬和乾癬性關節炎陸續有新藥物出現，雖健保近年生物製劑給付條件也有放寬，但受限於條件，部分患者治療2年後仍得下車，也是不爭的事實。健保財務給付上相對務實，患者必須下車2次後、病情復發快速才可持續用藥，但先進的歐美國家，甚至近年的中國大陸都沒有下車條款，或許健保在申請審核實務上可有更好的處理模式。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，台灣健保人口涵蓋率達99％，是全世界健康保險的典範，10多年前受邀出國演講時，中國大陸、韓國都很羨慕台灣，但現在中韓的保險給付規範則已遠遠超越台灣，主要與醫療資源互相排擠、醫藥領域發展有關。近年皮膚疾病藥物進展相當快，相對於他國不需停藥，台灣的給付條件的確很特別。