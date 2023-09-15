台中64歲何姓老翁日前外出雙腿舊疾復使不上力，又口齒不清無法求助，只好坐在超商旁長凳上休息，相當無助。（中警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中64歲何姓老翁平時獨居，日前外出辦事，因雙腿舊疾復發使不上力，又口齒不清無法求助，只好坐在超商旁長凳上休息，相當無助，警方接獲通報立即前往關心，因無家屬能來接送，2員警決定載何翁返家，何翁感激不已，臉上洋溢出幸福的笑容。

台中市警察局第五分局水湳派出所線上巡邏警力所長林佳樺、警員陳建宇於日前晚間6時至8時擔服巡邏勤務，兩人於晚間7時5分許接獲值班通報，轄內某超商有位行動不便的男子，需要警方協助，2人立即趕赴現場。

警方扺達超商時，看見1名男子坐在超商旁長凳上，神情落寞且滿臉無助，林佳樺先上前關心。經林佳樺一番安撫後，才得知該名老翁姓何，因本身患有腳疾，不良於行已經多年。由於當日有事外出，自行拄著四腳助行器到超商附近，未料舊疾突然復發。

老翁因雙腿感到無力，加上患有重聽又口齒不清，無法清楚表達自己的意願，只好坐在超商前長凳休息，卻也不知道該如何是好，顯得相當無助。警方了解情形後，先耐心詢問及積極查詢其住處，得知何翁住家相距並不遠。

由於何翁行動不便，暫時無法自行返家，但他平時又自己獨居，未與其他家人同住，基於安全考量，2位員警決定將何翁攙扶上巡邏車，由警方協助載他返家。何翁順利返回住處時，再三感謝警方願意花時間理解他的表達並對他伸出援手，臉上洋溢出幸福的笑容。

中警五分局分局長陳松寅對於同仁抱有人飢己飢、人溺己溺的精神，積極協助老翁返家之行為表示肯定與嘉許，同時呼籲市民家中若有年長者或是行動不便的人，要外出應有親友陪同，以確保安全。