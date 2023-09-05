家登、雃博兩家愛心企業為創世籌募經費，舉辦「暖心親子公益園遊會」。（創世板橋安養院提供）

日萌森林幼兒園小朋友扮成玉兔動手做月餅。（創世板橋安養院提供）

家登精密工業股份有限公司、雃博股份有限公司發揮企業「取之社會、用之社會」精神，共同發起「暖心親子公益園遊會」活動，協助募集創世基金會植物人常年服務經費，今（5）日上午與協辦單位新北市記帳士公會、台灣房屋金華家族、新北市藥師公會、土城區中正里辦公室、長青文化表演團、新北市土城區太極拳協會等，至創世板橋安養院為活動開跑宣傳，現場有扮裝成玉兔的日萌森林幼兒園小朋友手做月餅，成品將送給疫情期間堅守崗位的護理人員。

家登公司捐贈45萬元，內部客戶服務處處長張耀文表示，家登公司一直以來十分支持公益，透過企業的串聯，讓需要幫助的弱勢能得到更多的關心，因認同創世「救一個植物人等於救一個家庭」的服務理念，決定號召企業一同來辦理「暖心親子公益園遊會」，邀請公司同仁們齊心做公益，並期盼社會大眾響應，為弱勢的植物人家庭帶來希望的曙光。

雃博公司捐贈15萬元，董事長李永川表示，今年與家登精密共同舉辦創世暖心親子園遊會，期待與家長們攜手並肩，帶領孩童一同培養愛的種子，為創世植物人常年服務經費盡一份力。

創世基金會板橋院院長李培菁說，創世板橋院將於9月16四上午10時假土城假日藝術廣場辦理「暖心親子公益園遊會」，現場有各式攤位及精彩舞台表演，且有多達50項精美摸彩品。

李培菁表示，目前板橋分院安養54位植物人，每位植物人每天需更換10至12片尿布，經費支出龐大，凡認助1張園遊券100元，等於幫助1位植物人1天的尿布經費，還可參加抽獎活動。邀請民眾在忙碌的生活中，帶著孩子一同參與，促進親子互動之餘兼做公益。