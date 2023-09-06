宏正自動科技（6277）致力於營造友善且健康的工作環境，以提升員工的幸福感，在員工福利上並多有優於法規及業界的水準，諸如全薪生日假與志工假、國內旅遊補助外，更有提供每胎生育補助12萬元、多於法令規定8天的陪產假，和3歲以上但未滿6歲的小孩每年1萬元的教育補助等。

今年宏正更新增人工生殖補助福利，期幫助減輕員工在生育上的經濟壓力，包括試管嬰兒補助30,000元，和人工受孕補助10,000元等。

此外，為體恤女性同仁在生育過程中的辛苦付出，宏正亦再新增多項優於法令的補助措施，包括自今年起將員工產假延長至九個星期，另針對妊娠超過3個月、但不幸流產的員工，也將產假延長至五個星期，使員工可獲得更充足的休息。

宏正亦針對配合同仁產假與育嬰期間的職務代理員工，於今年起提供非主管職的職務代理者每月10,000元的支援津貼，直到生育員工之育嬰留停或產假期限為止。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，宏正向來將員工視為家人，並以提升員工幸福感為目標，持續強化員工歸屬感，致力成為名副其實的幸福企業。

宏正不僅連續兩年獲新北市政府肯定、評選為「友善家庭工作平等」績優企業，長期以來，宏正在員工照顧與人才培育上屢獲外界肯定，除了四度榮獲亞洲最佳企業雇主獎與蟬聯新北市政府評選為特優企業外，近期也榮獲如《Cheers快樂工作人》雜誌評選的「新北Top5好企業」，及由《親子天下》主辦之「2023親子天下友善家庭職場獎」，彰顯宏正在「工作與家庭生活平衡」和「性別平權」上的努力同樣獲肯定。

陳尚仲進一步指出，宏正承諾攜手員工一起向永續未來前進，在提供員工具市場競爭力的薪資與福利、豐富的教育訓練以及完整的學習發展制度的基礎下，加上充分信任與授權，建立公司與員工之間緊密的情感連結，進而提升全體員工向心力。