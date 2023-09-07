國民黨總統參選人侯友宜日前宣布若當選總統，65歲以上老人排富全額補助健保，引發各界討論，台中市長盧秀燕今天首度表態，支持侯友宜的政策，並強調目前六都都有老人健保補助，「六都能全國一定也能」。

盧秀燕今天到台中市議會備詢，議員劉士州詢問針對侯友宜提出的老人健保排富全額補助看法為何？盧秀燕說，現在台中享有健保補助的長輩約有40萬人，占市民15％，很多年輕人也很支持，因為父母若繳不起健保，就必須由子女代繳，實施老人健保補助不僅免除長輩負擔也減輕年輕人負擔，執行後受市民好評。

盧秀燕指出，就她了解，目前六都都有實施老人健保補助，初估數量約有200萬人，中央財力預算充足，「六都能，全國一定也能」，另一方面，非六都目前因財政困難，幾乎都無法實施，對他們的老人來講情何以堪，要將心比心，全國一致實施。

盧秀燕強調，他對總統政見通常沒有評論，但這是重要的民生議題，且台中市政府有實施經驗，因此表態支持全國一致補助，唯一的訴求是未來不管誰當總統，因六都財政負擔也很大，六都也要改為中央補助。