民進黨屏南立委候選人徐富癸13日推出象徵祝福的競選小物，盼藉此再拉近與民眾的距離。（徐富癸團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

距離明年大選剩4個月，國民黨就屏東第二選區（屏南選區）遲遲推不出人選，相較之下，民進黨歷經許展維退選後，不僅在短時間內推出徐富癸，徐還很清楚自己有起步慢、知名度不足等問題，因此積極跑行程與民眾搏感情，13日還推出象徵祝福的競選小物，盼藉此再拉近與民眾的距離。

徐富癸13日公布競選主視覺，新穎撞色風格受矚目，他親自開箱最新文宣小物「扇子、面紙、貼布」，他說，扇子是他特地拜託廠商在中秋節前趕製完成，讓鄉親在烤肉時使用，也希望大家在佳節期間都能和家人朋友共享團圓時光；貼布則為在地老人家及所有疲於生計的英雄準備，代表著敬意和感謝，這些競選小物都有各自的用意與祝福。

徐富癸介紹，這次主視覺設計在選用顏色上，以「拼」為題，結合了綠色、藍色、紅色、橘色等4種色，而「拼」可以有不同的層面和涵義，是候選人與選民之間的聯繫和互動、是不同團體之間的合作與團結，也是對社會的關懷。

徐富癸說，自己起步較晚，前方還有很多挑戰，當務之急是讓鄉親朋友「認識自己」，近日他已開始緊鑼密鼓地到市場向民眾懇託，這幾款小物一發送就搶手，掃街過程攤商及鄉親反應熱情，高呼凍蒜，讓他覺得很暖心，也非常感謝大家的鼓勵。

目前屏南立委選區候選人除有綠營的徐富癸外，還有蘇震清之子蘇孟淳，地方政壇人士指出，這一戰是「綠分裂」，理應有利於藍營，可惜藍營至今遲遲推不出人選，選舉有戰術、需布局，現在徐富癸與蘇孟淳都在勤跑行程拉選票，相較之下，藍營選將未定，支持者看在眼裡都相當擔心。