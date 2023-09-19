楊玲且表示，因關埔小周邊大樓興建，導致地下水變化，遇大雨地下水都往學校的地下停車場方向匯集。（陳育賢攝）

民進黨新竹市議員陳建名19日表示，最新縣市首長施政滿意度今天出爐，新竹市吊了車尾，炮轟這9個月的時間，市民只看到高虹安出國旅遊擺拍、棒球場挖土以及重大工程屢屢流標，另高虹安個人涉貪官司、男友干政和建商過從甚密等行為，讓新竹好不容易建立的光榮感破壞殆盡。

陳建名說，今天又看到市府配合媒體上演關埔國小大祕寶，更顯示出高虹安對市政毫無掌握。他指出，關埔國小停車場因附近建案開挖後造成地下水面改變地基上浮，早在2年前市府就已發現這個狀況，同時與土木技師和工程單位現勘，並發包施作抽水系統穩定地下水位，市府內部都有文件證實地基回穩，也在幾次豪大雨後監測地基狀況，確認排水系統運作。

此外，關埔國小校長陳思玎也在受訪中表示，抽水設備正常運作，已無地基上浮，校園安全無虞了。

陳建名呼籲市府團隊應該加速關埔國小三期的工程發包，不要一直消費大祕寶，只會讓營造廠商對於新竹市的工程為之卻步。

另外也要問所謂「抽水馬達因停工而關閉」，難道高虹安帶領的市府團隊螺絲鬆到這個地步嗎？停工狀態的工程管理居然無人處理，難道只要是前朝發包的工程都要放給它爛嗎？

聽聞早上又有護航市府的議員配合媒體要率隊去工地演戲，想問為何要造成關埔國小師生恐懼呢？難道要暫停國小運作撤出所有師生，好好的來挖大祕寶呢？

議員楊玲宜則表示，關埔國小地下停車場去年早就完工，原本設計地上還有體育館，但因分開施作，只有停車場先完工，之後因周邊大樓興建，導致地下水變化，遇大雨地下水都往學校的地下停車場方向匯集。

去年6月市府就發現地下停車場會有浮動的問題，當時因此施作永久的抽水預警系統，一旦有水匯流進地下停車場，就會開啟抽水系統，把水抽出去，但高虹安上任後，是不是這項系統停擺了，然後關閉抽水系統，讓停車場浮動形象又再次出現，這是非常嚴重的行政疏失與怠惰，高虹安應該要說明清楚，不要再卸責，因為已上任9個多月了，這是市政問題，應該要盡快解決。