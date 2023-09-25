2024總統大選，形成國民黨參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘「四腳督」局面。近期一份在台東進行的街頭民調則顯示，柯文哲獲得較高支持度，有網友則感嘆表示，看到許多年輕女性選賴清德，但其實不大關注政治，「希望她們投票前再次審視她們的決定」。

YouTube頻道《街頭有派對【木炭民調】》23日發布在台東市區的公園及夜市進行的街頭民調影片，結果顯示在四腳督情況下，柯文哲拿下21票、賴清德15票、侯友宜7票、郭台銘7票；若是藍綠白三腳督情況下，柯文哲拿下24票、賴清德15票、侯友宜8票。

支持侯友宜的民眾認為他「做事很好」、「一定要換政黨」；支持柯文哲的民眾指出「敢做敢說」、「比較務實」；挺賴清德的民眾則說「政策內容比較有方向」、「醫界出身，應該會幫醫界發聲」。

該影片引來許多網友議論，並回文表示「投賴清德的原因是希望可以改善現況，但他不就是執政黨嗎？」、「民進黨的支持者在批評柯文哲時都很無力、心虛」、「年輕人一定要站出來，不要再讓老年人決定你們的未來」、「常常看到年輕的女性選賴清德，但是又其實不大關注政治，希望她們投票前再次審視她們的決定」。