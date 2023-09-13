民進黨前黨主席卓榮泰今天接受網路節目「齊有此理」專訪時，被問到在野整合議題時表示，「兩個政黨、一個財團，能有共同理念嗎？」；他還說，倘若最後是1對1挑戰性就很高，因此，賴陣營一直抱持「總統選票過半」的目標。

他強調，不管是「1對1」或「1對2」，民進黨總統參選人賴清德都會做好準備，朝選票過半的目標努力。

對於被主持人問道，國民黨主席朱立倫拋出「政黨合作」走向內閣制，對柯文哲是否有吸引力？卓榮泰說，國民黨當初在中國大陸輸掉聯合政權，就是被毛澤東搞掉的，改變體制攸關修憲，上次18歲公民權具高度共識還是未通過，顯示修憲有困難度，也代表朱的說法是「奪取政權的話術」。

卓榮泰說，他看不出侯、柯、郭在政治與社會上的共同利益，只有奪取政權後的分配利益，彷彿陷入開國初期「政治軍閥」的局面，是權力利益的結合，不是理念的結合。

卓榮泰也說，藍白目前總統參選人在第二名、第三名較勁，第四名（指郭）往下走，因此可能兩個人整合把第三人邊緣化。

卓榮泰表示，根據民進黨內參民調，賴清德選情「穩定」，但這只代表趨勢的穩定，整個競選總部從來沒有覺得會贏、樂觀或放鬆，因為支持度還沒有到50％；至於立委選情，南部立委選情是很重要的觀察點，不能有任何閃失，北部要發揮新北的優勢，中部的「竹苗中彰投」則是關鍵席次。

至於被問到賴清德萬里老家疑似違建爭議表示，他曾經到賴清德萬里老家旁的大樹下聊天，當時新北市送餐車中午還來送餐給左鄰右舍的長輩，表示那是新北市長期在關心、關愛的地方，「平常送餐，選舉要拆」，這個怪怪的。

他也認為，賴清德老家爭議，「那個不是問題」，那是幾十年前就存在的事情，被人家拿出來講而已。「沒有那個（違建）的事情，那個是誤會啦！」這是刻意被渲染大的。