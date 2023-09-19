由於進口蛋風波持續延燒，農業部長陳吉仲17日傳出請辭，然而事發當下行政院既不承認也不否認，直到4個小時後過後才稱陳已被慰留。但由於有效期限標示錯誤、進口蛋做成液蛋等事接連爆發，也讓各界怒氣持續上升。對此，一份最新發布的網路民調太過震撼，大部分的民眾都對陳吉仲忍無可忍。

Youtube頻道《野電視94強》今（19）日發布最新網路投票，針對「你覺得陳吉仲最後會下台嗎？」的題目，有高達82%的民眾認為，「會，他做那麼爛再不下台說不過去，如果他不下台就下架民進黨！」、而表態「不會，陳吉仲做得很好」僅僅只占18%。

對於陳吉仲請辭被慰留，網友紛紛留言表示，「即使他不下台，一樣要下架民進黨」、「政策錯誤比貪污更可怕，對不起台灣人民，這樣的政府一定要讓他們下台，請人民要看清楚民進黨真面目」、「一定要去關，就算百姓饒過他但天一定不會的他做了人神共憤不可饒恕」。

不過卻有民眾反其道而行，認為陳吉仲「千萬別下台！這次拼政黨輪替就靠它了」、「他不下台才好！這樣人民才不會忘了民進黨有多壞！對在野黨選情是好的！」、「彰顯綠色價值，千萬不要下台，千萬要挺住，藍軍需要你」、「身負2024下架民進黨的重責大任，搞到今日著實十分稱職，再也找不出更強而有力的人選，所以不該下台！加油了！吉仲兄！」