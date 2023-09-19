《天下》雜誌今（19）日公布2023年最新縣市首長施政滿意度調查，今年的評分結果出現驚人變化，傳統農業縣首長紛紛登上舞台，其中嘉義市長黃敏惠更是榮登榜首。而近日被指控坐豪車、住豪宅、男友干政的新竹市長高虹安則吊車尾，以55.9分排最後一名。

由於過往的縣市長施政滿意度調查，因為競爭異常激烈，部分首長民調落入誤差範圍之內，故今年《天下》改用分群計分，前5名為「標竿組」、後面依序為6到11名的「優等組」、以及12到17名的「佳等組」、和最後的18到22名「衝刺組」。

此次入選標竿組都是在地耕耘許久的連任首長，分數由高到低分別為黃敏惠81.1分、連江縣長王忠銘80.7分、嘉義縣長翁章梁79.7分、雲林縣長張麗善76.7分、台東縣長饒慶鈴76.5分。

優等組則以花蓮縣長徐榛蔚74.8分居首、後續為台中市長盧秀燕73.7分、金門縣長陳福海73.0分、澎湖縣長陳光復72.6分、屏東縣長周春米72.0分、高雄市長陳其邁71.4分。

佳等組榜首為南投縣長許淑華70.9分、彰化縣長王惠美70.1分、宜蘭縣長林姿妙69.7分、苗栗縣長鐘東錦67.4分、桃園市長張善政67.3分、台南市長黃偉哲65.6分。

而衝刺組的名單有新竹縣楊文科61.6分、新北市長侯友宜61.1分、台北市長蔣萬安60.4分、基隆市長謝國樑59.4分、最後則以55.9分墊底的高虹安。

《天下》的報導中特別指出，六都中表現最好的是盧秀燕，她不僅讓台中市從過去的末段班上升到領頭羊，拿下今年的最佳進步獎，還在幸福城市的評分中超車台北市，成為六都第二。

上述民調結合電話訪問及專家填寫問卷方式，電訪時間為7月10日至8月26日，訪問對象為居住在台閩地區、年滿20歲以上的居民，總成功樣本數為14786位，並採分層隨機抽樣法，另針對六都居民進行手機訪問，每市皆完訪200人，符合人口比例的代表性原則下，除連江縣以外，每個縣市完訪樣本數皆落在550至1001區間，並依性別、年齡及教育程度進行檢定跟加權。在信心水準95%的情況下，各縣市抽樣誤差介於正負3.10%至4.18%之間。另連江縣完訪171人，抽樣誤差為正負7.49%。民調結果占總評比90%。

至於專家問卷調查，實施期間在2023年7月12日至8月8日，在22縣市當中，共計完成775份問卷調查，占總評比90%。