檢方起訴新竹市長高虹安擔任立委期間，涉嫌浮報助理加班費46萬30元後挪為私用，買雙眼皮貼、衛生棉等日用品，台北地方法院25日首次開庭，同案遭起訴的被告，高的國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷出庭應訊都認罪，黃向法官說，她只是一個員工，浮報加班費「都是高虹安決定的」，庭末，法官諭知候核辦。而此消息一出，更是有許多網友紛紛留言表示「死不認罪」、「死不認錯的人是不見棺材不掉淚」，引發討論。

陳奐宇向法官表示，自己任職高虹安國會辦公室主任時月領7萬多元，他對於檢察官起訴事實坦承犯罪，他的律師說，陳都是被動配合黃惠玟的要求申報，他自己沒有主動向立院申報加班費，且在偵查中自白犯罪，請求法官減刑後給予緩刑宣告。

被稱為「兔姐」的黃惠玟說，她只是一個員工，浮報助理加班費都是由高虹安決定，她沒有共同決定，她的律師說，黃只是勞工，並沒有決定權，況且雇主是有頭有臉的立委，黃首次接受檢方偵查時就認罪，也協助檢方偵查，更沒有不法所得，請求法官減刑並給予緩刑；陳昱凱同樣認罪，請求法官給予減刑及緩刑。

同案另一被告、高虹安擔任立委期間的助理「公衛文」王郁文，在檢方偵查中未認罪，法官將在10月2日傳訊，而高涉貪部分，北院會於10月11日單獨傳訊她，

台北地檢署起訴黃惠玟等3人，但檢察官認為3人偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，請法官依《貪污治罪條例》但書規定減輕其刑，且黃是依照高虹安指示做事，供出一切犯罪情況並提供事證，陳奐宇、陳昱愷身為勞工，配合雇主之行為及決定，請再依刑法第59條酌減其刑，並請宣告1年以下有期徒刑並給予緩刑宣告，以勵自新。

而此消息一出，許多網友紛紛分享相關新聞連結，甚至有許多粉專都狂酸「沒關係，反正支持者會說，是民進黨誘導的，逼迫他們要認罪」、「這下我看連球場下的停車場，都要挖穿才能救高虹安了」、「死不認罪，把法官當智障，還嗆堵法官，不知那來的自信」、「多行不義必自斃」、「死不認錯的人是不見棺材不掉淚，只有讓他真的見的棺材囉！」。