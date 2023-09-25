新竹市長高虹安擔任立委期間，涉嫌將助理月薪以少報多，將多報的差額46萬30元公款挪為私用，買雙眼皮貼、衛生棉等日用品，檢方起訴高虹安、其立委辦公室時的下屬陳奐宇、黃惠玟、 陳昱愷和王郁文等5人，台北地方法院25日下午2點半傳訊高的國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷。

台北地檢署起訴黃惠玟等3人，但檢察官認為3人偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，請法官依貪汙治罪條例但書規定減輕其刑，且黃女是依照高虹安指示做事，供出一切犯罪情況並提供事證，被告陳奐宇、 陳昱愷身為勞工，配合雇主之行為及決定，請再依刑法第59條酌減其刑，並請宣告1年以下有期徒刑並給予緩刑宣告，以勵自新。

高虹安涉貪部分，北院10月11日單獨傳訊她，此外，本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高虹安論文涉及侵權，被告涉嫌誹謗罪，檢方不起訴後，陳提刑事自訴指控高虹安涉犯誣告罪 嫌，北院承審法官10月4日下午2點30分將傳訊高虹安開庭。

而資策會認為高虹安的博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處 ，違反學術倫理，有侵犯著作權之虞，向台北地院提刑事自訴，北院 安排在10月25日由高虹安及資策會進行調解。