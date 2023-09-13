國民黨總統參選人侯友宜本周四（14日）將出訪美國，目前行程較確定是拜訪國會議員、參訪美國在台協會（AIT）總部，以及與較具代表性的智庫互動；至於美方關切的兩岸議題，以及兵役縮短與否的議題，將是此次侯友宜訪美的必考題。對此，前立委郭正亮13日就爆出他得到一個消息，「下週侯友宜在美國的時候，孫曉雅會在台灣接受專訪，所以坦白說這些訊息會撞在一起，所以侯友宜一定要講出，在美國跟中國大陸之間，我們有特殊的角色可以扮演，然後我們國民黨做得到，他一定要講這個，這蠻重要的」，引發討論。

郭正亮13日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「因為侯友宜可以去華盛頓，他去了好幾個地方，AIT Office應該也會進去，我所了解是民進黨駐外的單位，拜託美國說三個候選人要公平，應該大家都一樣」，郭正亮也提到他看到侯友宜的行程，「有一個早上是接受國際媒體採訪，所以我覺得他的機會真的比賴清德多，侯友宜確實空間比較大，可以去華盛頓」。

郭正亮更爆出他得到一個消息，「下週侯友宜在美國的時候，孫曉雅會在台灣接受專訪，所以坦白說這些訊息會撞在一起」，郭正亮認為，「侯友宜總要講一些你國民黨做得到，民進黨做不到的事，不然要打動人家什麼？他一定要把台美關係、把中國大陸拉進來，這樣才有所不同」。

郭正亮最後更指出，「因為賴清德是沒有辦法處理中國大陸的，他對中國大陸永遠都說備戰，都只有這種論述，所以侯友宜一定要講出，在美國跟中國大陸之間，我們有特殊的角色可以扮演，然後我們國民黨做得到，他一定要講這個，因為現在的氛圍有一點在轉，要讓人家覺得你做得到，民進黨做不到，這蠻重要的」。