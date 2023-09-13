國民黨主席朱立倫今在中常會上發表談話。（張薷攝）

國民黨總統參選人侯友宜明傍晚出訪美國，黨主席朱立倫今在中常會上表示，黨副主席夏立言、國際部主任黃介正等8位國際部與海外部黨工也將隨行，相信侯友宜能向美方友人表達，國民黨才是真正能讓兩岸關係和諧，讓中華民國安定繁榮的政黨。

朱立倫表示，他要非常謝謝副主席夏立言、駐美代表兼國際部主任黃介正、副代表秦日新、還有副主委夏大明與多位國際部和海外部同仁，總共8位要一起陪同到美國訪問，也要特別謝謝僑界，不管在紐約、紐澤西、華府或舊金山都安排許多歡迎行程跟僑宴，表達出在美國的僑胞對我們總統候選人與立委的支持。

朱立倫指出，他們也希望侯友宜這次訪美能夠向美方友人清楚表達，他們才是真正能夠穩定國際與區域安全，讓兩岸關係能夠安定和諧，同時能夠讓中華民國能夠安定繁榮的政黨，同時他也會跟美國的學界、智庫發表演講，也會跟僑界很多朋友們見面。

朱立倫表示，藍營15個縣市長在上週末齊聚一堂，團結一致力挺總統候選人侯友宜，每位縣市長都表達力挺的決心，同時也會在各地主導競選團隊，這就是團結的力量，同時各地立委提名同志現在都跟總統候選人密切地結合在一起，最近從各項民調中就明顯看出成果，侯友宜在穩定上升中，希望大家秉持這樣的決心，一步一腳印把所有的事情做對，展現團結的力量，共同邁向勝選。