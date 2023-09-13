面對明年一月的台灣總統大選，綠營已早早將賴清德定於一尊，大陸媒體十分關注非綠陣營的侯友宜、柯文哲、郭台銘等三組人馬仍無法整合。在今天上午的大陸國台辦例行記者會上，有陸媒引述台灣輿論指出，郭台銘若堅持獨立參選，將成為不講道義、不講信用的攪局者、破壞者，更是在「保送賴清德」。國台辦發言人陳斌華沒有多做評論，只說希望選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定。

對於台灣各界批評郭台銘的聲音，陳斌華低調表示，大陸注意到了台灣輿論的有關評論。大陸尊重台灣地區現行社會制度，希望選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。

此外，中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤日前與中國國民黨副主席夏立言一同參訪山西運城關帝廟，有台灣輿論解讀此舉對信奉關公的郭台銘「意有所指」，是在隔空喊話郭台銘信守承諾，「團結一心，別有二心」。

陳斌華表示，山西運城是關公故里。8月30日，宋濤主任與國民黨夏立言副主席在太原出席兩岸交流活動後，專程前往運城參訪解州關帝廟。

陳斌華表示，關公文化是兩岸共同的民間信俗。「當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。兩岸中國人要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。」