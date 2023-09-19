本刊在今年7月4日直擊王大陸開著千萬跑車，到台北市信義區舊家接蔡卓宜出門，並開快車努力甩掉跟拍。（圖／本刊攝影組）

王大陸本月17日和新女伴沐軒、柯震東等人一起飛到新加坡參加活動，席間沐軒亦步亦趨的緊跟王大陸，頗有小女人的味道，而兩人其實早在7月2日就被媒體拍到共遊花蓮，但當時遭誤認同樣是長直髮的女友蔡卓宜，不過就在王大陸與新女伴出遊同時，時報周刊CTWANT直擊蔡卓宜仍住在王大陸位在台北市信義區的舊家，王大陸與蔡卓宜也在7月4日共乘千萬跑車外出，三人關係讓人霧裡看花。

當晚王大陸送蔡卓宜返回舊家後獨自離開，途中還跟昔日鄰居敘舊。（圖／本刊攝影組）

孤零零的蔡卓宜準備出關前不時回頭看，但卻不見王大陸身影。（圖／本刊攝影組）

王大陸、蔡卓宜去年底公開認愛後不到一年，就卻被網友發現在IG上互相取消關注疑似情變，但兩人對外都沒承認，而蔡卓宜在台期間仍住在王大陸於台北市信義區的舊家。就在王大陸帶著新女伴沐軒共遊花蓮後2天、7月4日早上10點多王大陸就開著他的千萬跑車到舊家接蔡卓宜外出約會，兩人直到晚間10點才返回住家。

王大陸被網友直擊與新女伴狀似親密，據查應該就是7月2日王大陸被媒體捕捉到與一名長髮女子同遊花蓮是同一人。（圖／取自微博）

再隔2日，7月6日下午5點半時，蔡卓宜一身輕便衣裝的離開信義區住處外出覓食，接著她便獨自拉著兩個行李箱搭多元計程車前往松山機場，當時的她表情低落、背影看起來也相當孤單，搭乘手扶梯準備出關時還不時回頭往後看，不知道是不是在找王大陸的身影。相比昨日王大陸和沐軒派對上的燦爛模樣，蔡卓宜當時孤單的身影更顯落寞。

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