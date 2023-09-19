太魯閣號事故已過2年，近日卻陸續在車廂找到44件疑似罹難者骨骸，其中37件能檢出身份，與10名罹難者相符，花蓮檢方明起將個別與罹難者家屬聯繫，協調骨骸發還等事宜。（本報資料照片）

太魯閣號事故已過2年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君上月底卻車廂內找到1片頭蓋骨，令家屬深感痛心，經檢警再次勘驗蒐證，找到44件疑似罹難者骨骸，其中37件能檢出身份，且與10名罹難者相符，花蓮檢方明起將個別與罹難者家屬聯繫，協調骨骸發還等事宜。

2021年4月2日上午，台鐵408次太魯閣號列車載滿498名乘客，自樹林車站發車開往台東，9時28分在花蓮縣秀林鄉清水隧道前，撞上一輛滑落邊坡、橫擋軌道的工程車，造成8節車廂失控出軌，釀49人罹難，300多人輕重傷，是台鐵局近74年來最嚴重的死傷事故。

全案經花蓮檢警調查、偵查起訴，目前進入二審，列車受損最嚴重的第7節、第8節車廂在罹難者家屬爭取下，放置在台鐵局桃園富岡機廠保存，未料上月底日本學者、專家受邀訪台勘查事故車廂，王薇君卻在車廂內發現1片疑似頭蓋骨，引起外界譁然。

花蓮地檢署指出，經上月底陸續在車廂內發現疑似被害人骨骸，桃園地檢署、基隆地檢署先後接獲鐵路警察局報驗，檢方為求慎重，自9月1日至18日間，4度偕同不同機關的鑑識警察人員前往現場勘查，共發現44件疑似骨骸物。

檢方將44件疑似骨骸物全數送請法醫研究所鑑識比對，近日結果出爐，有37件檢出身分且與10名罹難者身份相符，4件骨骸則因DNA量微無法檢出，另外2件疑似礦物，1件疑似木頭，但部分骨骸經萃取DNA鑑驗後已用罄，其餘可供發還的骨骸，花蓮檢方已完成研擬相關發還、處理作業程序。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，考量案發地點在花蓮地檢署轄內，罹難者家屬資料與聯繫方式均由花蓮檢方保管，且犯罪被害人保護協會花蓮分會當時也全程關懷家屬，經三處地檢署討論，決定發還事宜由花蓮端處理，明天開始會逐一同步盡快聯繫家屬，個別告知骨骸比對結果，以最便利家屬的方式妥善協調處理。

至於最新事證是否對案件整體有幫助，蔡勝浩說，待收到桃園及基隆地檢署移送的卷證資料，將與當時的證據資料一併送交二審花蓮高分院審酌處理。