台鐵408次太魯閣事故至今已經超過2年，為了推動安全改革，交通部邀請日本學者專家訪台，同型的罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，竟在車廂內找到頭蓋骨碎片。沒想到，鑑識人員今（1日）又找到8片疑似罹難者的骨頭遺骸，還有許多乘客的遺物，總共32件，將交由鐵警鑑識小組鑑定確認。

鐵警局刑大鑑識人員、台鐵人員今天前往現場採證，展開地毯式搜索，上午在第8節車廂前排座位區找到4塊疑似遺骸，下午又在中段座位區找到4塊遺骸，一直到下午2點半左右，將2節車廂全數搜索完成，此外還有罹難者的電子產品、皮包、衣服等物品。

據了解，找到的遺物中，有生還者一看就認出，裡頭有事故當天自己配戴的手錶。警方將遺物拍照造冊後，將交由檢方處理，總共有32件物品，包括2副眼鏡、3支手錶、4支手機、1個長夾、2副AirPods、1支電動刮鬍刀、1個眼鏡盒、1把雨傘、4件髒汙破損衣物、1件小毯子、少許零錢、1張情侶合照，還有10隻不成對的鞋，其中更有一雙尺碼相當小的童鞋。

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