台鐵太魯閣號事故發生2年半卻仍在車廂內找到遺骸，引發各界驚愕。台鐵今（7）日表示，檢警單位9月1日及4日在事故車廂內清查的遺留物，已全數上網公告並通知家屬認領。根據本報查詢，事故車廂中共清出147件遺留物，又以第8節車廂94項遺留物最多；遺留物中包括證件、合照、手機衣物等。

2021年4月2日發生的台鐵太魯閣號事故釀49死、213人輕重傷，日前車廂內找到遺骸，行政院副院長鄭文燦昨日邀各單位檢討，根據媒體報導，傳出台鐵及運安會互踢皮球，台鐵官員認為法院還在審理、運安會後續還要調查，因此保留車廂；運安會則強調，調查事故經過，並未禁止台鐵清理車廂。

台鐵今日新聞稿以「積極辦理0402第408次事故車廂各項事宜」為題，表示台鐵於昨日行政院會議後，立即透過關懷小組向罹難者家屬致歉（有關0402第408次事故車廂未清理完成）。

台鐵表示，目前檢警單位9月1日及4日在事故車廂內清查的遺留物，已經檢察官同意由路警局點交給台鐵，台鐵已全數上網公告，並透過關懷小組主動通知家屬並協助認領。後續配合檢警單位完成車廂清查作業後點交台鐵，台鐵將盡速會同路警、消防、運安會及家屬，再做一次徹底清理，然後保存車廂。

本報記者查詢台鐵官網，事實上在2021年5月4日，台鐵即已表示「408次旅客遺留現場行李物品計572件，已領走395件，剩餘177件」。

不過9月5日更新的清單又新增了147件遺留物，建檔日期是9月2日到5日。其中第8節車廂94項遺留物最多，包括照片、證件、襪子、手機、電動輪椅；第6節21件次之，還有一件是蝙蝠俠玩偶；第7節車廂16件再次之。第5節6件，第4節7件，第3節2件，第1節1件。