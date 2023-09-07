針對太魯閣號事故車廂還發現罹難者的遺骸、牙齒及遺物，台鐵局長杜微（中）7日出面鞠躬道歉，並表示會對家屬進行一對一的關懷。（姚志平攝）

台鐵太魯閣號事故發生2年半，上周卻仍在車廂內找到遺骸，引發各界驚愕。今日上午台鐵局長杜微在行政院會後記者會表示，會透過台鐵關懷小組用line向罹難者家屬致歉，被罹難者家屬組成的團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君譴責過於草率，台鐵下午四點半緊急召開臨時記者會，杜微表示會一對一向事故49名罹難者家屬一一當面致歉。

杜微由台鐵主秘陳裕謀和台鐵運務處副處長梁育裕陪同，召開記者會。杜微表示，事故發生時台鐵只有想到對於事故車廂原狀保存，而忽略了更重要的事情，也就是執行完清車的動作，台鐵局向相關家屬及社會致歉，接著杜微與陳裕謀及梁育裕鞠躬五秒鐘。

杜微接著說，特別要跟家屬及社會大眾做一些說明，台鐵對於致歉動作，會尊重家屬意願，致歉和關懷會採用一對一方式，由同仁主管當面向家屬致意。另外9月1日和4日有一批車上遺留物有清理出來，已經完成造冊編號及招領的程序，台鐵也會在關懷過程中，主動協助家屬來指認領取；至於事故車廂，在這個階段，檢調完成清理之後，會點交給台鐵，台鐵點收之後還是會邀集各相關單位及家屬做最後一次大的清理，才會來做車輛的保存，以上台鐵會立即啟動執行。

由於記者會在下午將近4點才臨時通知且一開始僅通知部分記者，到4點15分才在line群組上通知所有記者，記者會也僅召開十分鐘就結束，許多媒體根本來不及參加。