台鐵正規劃建置重要關鍵設施系統「第三代中央行車控制系統（CTC）」，以強化資安防護，防駭客入侵；8日凌晨並執行「年度中央列車控制系統CTC資安演習」，以便系統發生故障時，人員能夠迅速切換系統、資料備份，待修復後啟動復原作業，確保系統正常運轉。將在富岡基地備援系統。

台鐵表示，8日凌晨零點開始演練，先由調度員將中央控制轉換各站就地控制，操作人員再前往電腦機房開始停機、備份、還原及查核等作業，各項SOP順利完成，所有作業在4點56分結束，恢復中央控制。台鐵局長杜微率主管至綜合調度所及號誌總機電腦機房視察。

杜微表示，CTC是台鐵局最重要的關鍵設施系統之一，平時務必落實資安防護，維持正常運作。

目前的中央行車控制系統建於2001年，原廠商日本信號公司已不再生產相關備品。「第三代中央行車控制系統」涉及約165套聯鎖介面整合及切換，台鐵表示，目前正辦理第三代CTC系統規劃，除提升現有各項行車控制功能、連線各類告警系統外，也將特別強化資安防護能力，以獲得更全面、更安全的行控效能。

台鐵表示，將在桃園富岡基地增加1套CTC行控中心系統，一旦台鐵本部的行控中心受影響時，能立即切換到富岡基地的備援系統，確保營運不中斷。