截取自總統府錄影畫面

2023年世界駭客大會搶旗攻防賽，我國的TWN48隊伍獲得第3名，蔡英文總統今天感謝所有選手的用心投入，向世界展現臺灣的資安實力。她也肯定數位部資安署、資安院以及教育部，用心制定國家資安戰隊的選拔和培訓機制，期盼各部會再接再厲，持續提升年輕學子對資安領域的興趣。

TWN48選手今天由教育部長潘文忠、數位部長唐鳳、國安會諮詢委員李漢銘、數位部資安署署長謝翠娟、資安院副院長林盈達及總計畫主持人吳宗成陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文致詞時表示，TWN48在今年「世界駭客大會搶旗攻防賽」獲得第3名，真的非常不簡單。今年這項賽事，全球共有1828隊報名參加，臺灣戰隊不僅在激烈的預賽中脫穎而出，更以穩健的步調、良好的默契，在決賽中擊敗眾多國家的資安好手，「大家傑出的表現，我們引以為榮」。

她說，過去，在2014年，臺灣戰隊HITCON首次參加世界駭客大會，以黑馬之姿，在搶旗攻防賽決賽奪下第2名；10年後的現在，透過技術及實戰經驗的傳承，在場的選手也為臺灣延續這項光榮，在世界級賽事上發光發熱，向世界展現臺灣的資安實力。

蔡英文肯定數位部資安署、資安院以及教育部，用心制定國家資安戰隊的選拔和培訓機制。因為大家的努力，選手們可以在預賽及決賽前，透過一系列的增能活動，強化實戰經驗，讓臺灣的資安戰力再次揚名國際。

今年參賽的選手，有來自教育部資安人才培育計畫中AIS3以及「臺灣好厲駭」的學員，也有來自數位部「資安技能金盾獎」得獎選手。她也感謝相關部會及負責的老師們，協力推動各項人才培育計畫，期盼各部會再接再厲，持續提升年輕學子對資安領域的興趣。

她相信大家都認同，資安不僅與每個人的生活息息相關，更攸關國家安全。從2016年她上任以來，政府就訂定「資安即國安」的戰略，提升資安韌性，在2021年也進一步推動升級版的「資安即國安2.0」。

她強調，去年，我們成立數位發展部，就是要落實國家數位轉型，培育資安實戰人才，來打造堅韌、安全、可信賴的智慧國家。期盼所有選手，未來能貢獻所學，傳承實戰經驗，一起提升臺灣資安防護的整體能量，加入世界的資安防護網。