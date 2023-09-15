為期16天的第19屆亞洲運動會9月23日在杭州登場，第一批亞運代表隊的台灣選手今（15）日搭乘長榮航空獨家直航杭州包艙出發。長榮航空表示，此次贊助選手們免費超額行李、皇璽桂冠艙及豪華經濟艙、客製化機上餐點等，希望選手們以最佳狀態迎接挑戰，爭取佳績。

長榮航空表示，賽事期間自9月15日至10月10日，長榮航空除了增班，也放大為波音777-300ER機型，提供16個航班共近700席機位；登機時，長榮航空並特別播放迎賓廣播，邀請機上旅客共同為選手們加油；餐點方面，除了法國Evian礦泉水，豪華經濟艙也可享用皇璽桂冠艙等級餐點及100％冷壓果汁。

長榮航空表示，長期支持台灣體壇好手，包括贊助身在日本、美國、英國及法國等地的棒球、足球選手，以及世界球后戴資穎、羽球王子王子維、台灣蝶王王冠閎以及小林同學林昀儒等，預祝所有選手都能勇奪佳績。