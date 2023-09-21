杭州亞運中華代表團團長林鴻道（中）、總領隊蔡家福（左）與教育部次長林騰蛟為中華隊獻上祝福。（鄭任南攝）

杭州亞運23日開幕，中華代表團21日有7個項目出發前往杭州，團長林鴻道希望國人們能一起為中華隊加油，總領隊蔡家福也提到，團本部先遣部隊已經抵達6座選手村，盼讓選手無後顧之憂出賽爭取佳績。

今天中華隊有擊劍、拳擊、游泳、網球、電競（傳說對決）、為其、西洋棋共7個項目出發，林鴻道說：「代表團陸續前往杭州，大家都帶著國人滿滿祝福，希望英雄健兒在杭州奮力表現、能帶回好成績，也希望國人不管在哪裡一起為中華隊加油。」

這次中華代表團共531名選手、參與33個運動項目，而距離團史百金只剩最後一步。蔡家福則表示，這次杭州亞運中華代表團陣容龐大，團本部會盡全力給予選手照顧、爭取最好環境，因此先遣部隊已經抵達6個選手村，讓選手道選手村能立刻進入狀況。

蔡家福說：「相信國人不分你我，全力支持中華隊，也希望中華隊這次亞運平安順利出賽，爭取到最好的成績。」

杭州亞運中華拳擊代表團。（鄭任南攝）