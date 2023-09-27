林唯均與羅嘉翎昨天「銀」恨，今天跆拳道隊再接再厲，男子68公斤級邱義睿、女子67公斤級張芮恩以及男子80公斤級王德龍三位好手分別以2比0擊敗對手，成功晉級8強，下午將力拚獎牌。

中華代表隊至今在杭州亞運會上已獲2金3銀3銅，柔道楊勇緯與連珍羚先後摘金，跆拳道品勢和對打則包攬3銀1銅。

邱義睿上午首戰尼泊爾選手馬哈拉，第一回合兩次上端攻擊和中端攻擊得手，10比0獲勝；第二回合雙方一度戰成5比5，但邱義睿隨即上端和中端連續得分，最終12比8勝出。下午8強賽將遭遇烏茲別克選手拉希托夫，目標鎖定4強。

張芮恩面對印度選手馬拉雅，雖然第一回合被吹了3次犯規，但張芮恩的上端攻擊相當犀利9比4獲勝；次回張芮恩又踢中對手3次頭部，13比3輕鬆勝出，8強賽將碰到地主好手宋潔，預料會是一場硬仗。

王德龍迎戰日本選手鈴木里卡多，開賽後連續失分0比5落後，最後8秒上端攻擊得手逆轉超前，最終雙方11比11平手，王德龍憑藉攻擊優勢拿下第一回合；第二回合王德龍士氣大振，三次上端與兩次中端命中對手，13比0獲勝，8強賽將與伊朗選手哈比卜拉馬希正面交鋒。